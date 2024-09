Entenda o papel do monitoramento de dados na melhoria da gestão pública

Em um ano crucial para a gestão pública municipal no Brasil, o uso estratégico de dados se firma como um pilar essencial para melhorar a eficiência e a transparência no setor. O monitoramento de dados tem mostrado seu valor significativo, por exemplo, na saúde pública, especialmente no contexto da pandemia e das campanhas de vacinação.

Sistemas avançados de monitoramento permitem prever surtos de doenças e alocar recursos médicos de forma mais eficaz. Ao analisar dados demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, é possível mapear regiões e populações que estão subvacinadas ou em risco.

A informação é vital para direcionar recursos e esforços de forma eficaz, como, por exemplo, o uso do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI) em diversos países, coletando e analisando dados em tempo real sobre a cobertura vacinal, ajudando a monitorar e melhorar a eficácia das campanhas de vacinação.

Setores

A transparência financeira é um dos principais benefícios do monitoramento de dados. Portais de transparência e ferramentas analíticas permitem que os cidadãos acompanhem a execução orçamentária e relatem irregularidades. Esse nível de abertura fortalece a confiança pública e contribui para o combate à corrupção, tornando a administração mais responsável e acessível.

No campo da segurança pública, o monitoramento de dados é essencial para reduzir a criminalidade. Por meio de análises preditivas, os órgãos de segurança conseguem antecipar atividades criminosas e agir proativamente. Dados precisos têm resultado em reduções significativas nos índices de violência, contribuindo para comunidades mais seguras.

O monitoramento ambiental, por sua vez, desempenha um outro papel crucial: a proteção dos recursos naturais. Utilizando tecnologias de imagem de satélite e análise de dados, o Brasil está mais capacitado para enfrentar o desmatamento ilegal e proteger suas riquezas naturais. Esses dados permitem decisões rápidas e eficazes, promovendo a preservação ambiental.

Segundo o Luciano Alves, CEO da Zabbix da America Latina (Latam), a utilização eficaz do monitoramento de dados é essencial para uma administração pública mais eficiente e transparente. "Nosso papel enquanto provedores de soluções é estarmos comprometidos em apoiar as administrações públicas para enfrentar os desafios atuais e se preparar para um futuro mais inteligente e responsivo", explicou.

"Temos dois olhares que são importantes quando falamos sobre o desafio de proporcionar maior eficiência na gestão de monitoramento de TI no setor público: um deles é ter um olhar para o processo e outro para as ferramentas", completou.