Justiça derruba liminar que impedia WhatsApp de compartilhar dados com outras redes

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) decidiu revogar a liminar que impedia o WhatsApp de compartilhar dados de usuários brasileiros com outras empresas do Grupo Meta. A decisão foi tomada após um recurso apresentado pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, que contesta decisão anterior que suspendia tutela de urgência entre WhatsApp e Meta, a ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

A liminar anterior impedia o WhatsApp de compartilhar dados coletados dos usuários brasileiros para finalidades próprias das empresas do Grupo Meta. Isso incluía a exclusão de tratamentos como sugestões de amigos e grupos, criação de perfis de usuários e exibição de ofertas e anúncios. Além disso, a decisão exigia a criação de funcionalidades de opt-out no aplicativo, permitindo aos usuários brasileiros exercerem o direito de oposição ao tratamento de dados pessoais e a revogação de consentimento de forma facilitada.



Leia também: Meta suspende recursos de inteligência artificial generativa no Brasil

O desembargador Luiz Alberto de Souza Ribeiro, do TRF-3, justificou a suspensão da liminar destacando a complexidade do tema e a ausência de manifestação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) sobre o assunto. Ele ressaltou “ sem estudos técnicos e debates amplos sobre os diversos aspectos que possam envolver a solução da controvérsia, o que deve ser reservado para a sentença definitiva, após a devida instrução processual e, até mesmo, tentativa de solução consensual entre as partes", concluiu.



O MPF e o IDEC haviam argumentado que a nova política de privacidade do WhatsApp violava direitos fundamentais dos usuários brasileiros, ampliando significativamente a coleta de dados e metadados, incluindo localização e informações sobre a rotina de uso do aplicativo. A ação civil pública também cobrava uma indenização de R$ 1,73 bilhão por danos morais coletivos.



Leia também: ANPD mantém suspensão que proíbe Meta de treinar IA com dados de brasileiros

“Recebemos com satisfação a decisão do tribunal de suspender esta liminar, que foi baseada em alegações errôneas e infundadas sobre a atualização da nossa política de privacidade em 2021. A atualização foi cuidadosamente avaliada e considerada lícita pelas autoridades brasileiras competentes em maio de 2022, e continuaremos a fornecer mais informações no processo judicial. Estamos ansiosos para continuar apoiando pessoas e empresas em todo o Brasil que optam por enviar mensagens no WhatsApp diariamente", disse o porta-voz do WhatsApp.



Saiba Mais Economia Brasil é 6ª economia que mais cresceu no mundo em 2024

Brasil é 6ª economia que mais cresceu no mundo em 2024 Economia Entenda o papel do monitoramento de dados na melhoria da gestão pública

Entenda o papel do monitoramento de dados na melhoria da gestão pública Economia Natura adota IA generativa para melhorar gestão de processos

Natura adota IA generativa para melhorar gestão de processos Economia Meta notificará a partir desta terça usuários no Brasil sobre uso de IA

Meta notificará a partir desta terça usuários no Brasil sobre uso de IA Economia Dinheiro esquecido: empresas encerradas podem consultar valores a receber

Dinheiro esquecido: empresas encerradas podem consultar valores a receber Economia 5 profissões para quem aprecia trabalhos manuais