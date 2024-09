Correio debate potencial do setor de mineração no Brasil; acompanhe

A mineração no Brasil reúne inovação e tecnologia - (crédito: Anglo American via Ibram)

Considerada essencial para o crescimento econômico sustentável, a mineração é um dos pilares da economia brasileira: no primeiro semestre de 2024, por exemplo, teve um faturamento de R$ 129,5 bilhões, o que representa 41% do saldo da balança comercial do Brasil.

No entanto, o setor enfrenta desafios, assim como potenciais para maior crescimento do futuro. Por isso, o Correio promove, nesta quinta-feira (5/9), o CB Debate Segurança Jurídica e a competitividade da mineração brasileira. Nele, representantes do setor, empresários e políticos debaterão os desafios e discutirão o futuro do segmento no Brasil.

Com mediação do editor de Política, Economia e Brasil, Carlos Alexandre de Souza, e a colunista de política do Correio, Denise Rothenburg, o evento conta com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Acompanhe ao vivo o evento:

Programação

Abertura

Ana Sanches - Presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e da Anglo American no Brasil;

Raul Jungmann - Diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

Keynote Speakers

Geraldo Alckmin: Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);

Paulo Gonet Branco: Procurador-geral da República;

Nelson Jobim : Ex-ministro da Defesa, ex-presidente do STF;

Gilmar Mendes. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Painel Único

Tema: Desafios tributários e regulatórios que ameaçam a competitividade da mineração brasileira

Alexandre D'Ambrósio - Vice-presidente executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais na Vale;

Paula Azevedo - Sócia da área Direito da Mineração do Cescon Barrieu;

Raul Jungmann - Diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM);

Roberto Muniz - Diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI);

Rubens Barbosa - Embaixador;

Walfrido Warde - Sócio- fundador do Warde Advogados.

Encerramento

Deputado federal Zé Silva - Presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável.