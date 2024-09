Guilherme Machado: "Defendemos uma economia sintonizada com as melhores práticas do mundo"

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou que a mineração é um dos fortes setores presentes nas exportações do país - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, ressaltou a importância de se discutir o setor minerador durante o CB Debate Segurança Jurídica e a competitividade da mineração brasileira, que acontece nesta quinta-feira (5/8), na sede do jornal, em Brasília, em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). A iniciativa busca promover o debate público qualificado sobre os principais desafios e oportunidades enfrentadas pela indústria mineral na atualidade.

O executivo destacou que a mineração é um dos fortes setores presentes nas exportações do país. “Só no primeiro semestre (deste ano), o setor de mineração representou 41% dos dados da balança comercial brasileira com faturamento de mais de R$ 120 bilhões”, apontou.

Com a realização do evento de hoje, segundo ele, “o Correio Brasiliense cumpre sua missão de promover debates sobre temas relevantes à sociedade”. “Nosso propósito é escutar a todos, expor diferentes perspectivas e estimular uma análise sobre os temas mais complexos, num esforço de buscar soluções para os enormes desafios do Brasil”, discursou Machado.

“Defendemos uma economia moderna, avançada e sintonizada com as melhores práticas do mundo. O CB Debate é a nossa contribuição para percorrer esse caminho”, destacou.



O debate no Correio perpassará os temas relacionados à atividade mineradora, como a jurisdição brasileira sobre o assunto, a regulamentação na Reforma Tributária e os impactos socioeconômicos.

Estão presentes no evento autoridades como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-presidente do Ibram, Raul Jungmann.