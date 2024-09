"Mineração sustentável baseada na ciência e na gestão é possível", diz Zé Silva

O deputado federal Zé Silva (Solidariedade-MG), presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, afirmou nesta quinta-feira (5/9) que é possível fazer mineração sustentável baseada na ciência e na gestão. A declaração ocorreu durante o CB Debate: Segurança Jurídica e a competitividade da mineração brasileira, evento realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

"Não só a mineração, mas toda atividade humana tem que ter pilares baseado na ciência, para reduzir cada vez mais os impactos do meio ambiente, não trazer risco à vida das pessoas nem ao meio ambiente e colocar como dificuldade com as mudanças climáticas, a adaptação climática dessas atividades e, principalmente a participação das populações locais. Para que tenha licença social que garanta não só a riqueza, mas a inclusão dessas pessoas que vivem naquele território onde as riquezas são aproveitadas", destacou.

O deputado apontou ainda, no evento, que a imagem do setor está ligada a desastres. “Quando se fala em mineração em qualquer lugar do Brasil, a imagem é aquela da tragédia de Brumadinho.”

E destacou a criação da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, há um ano e meio no Congresso, como uma importante ferramenta de discussão do tema.

"Nos últimos 18 meses, com a criação da Frente, a mineração passou a ser um dos itens da pauta de prioridade do Congresso Nacional. Até então, o setor era muito retraído. Vieram os desastres de Brumadinho, Mariana, e havia uma certa resistência ou uma retração em debater o tema. Com o que aconteceu foi necessário o debate. O próprio setor da mineração também viu a necessidade e foi obrigado também a ser mais transparente e participar da vida do Congresso", acrescentou.

Por fim, o parlamentar elogiou a iniciativa do evento promovido pelo Correio sobre o setor.

"O debate foi importante, mostra os desafios na visão e na ótica de diversos setores da ciência, do meio político e técnico, para que o Brasil seja mais competitivo e tenha segurança para atração de investidores do setor de mineração", apontou.