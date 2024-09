Superavit da balança comercial registra queda próxima a 50% em agosto

No acumulado do ano, a balança comercial brasileira apresenta saldo negativo de 13,4%. - (crédito: Divulgação/Mdic)

As exportações de produtos brasileiros no último mês de agosto somaram US$ 29,1 bilhões e recuaram 6,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. As exportações, no entanto, cresceram 13%, e somaram US$ 24,3 bilhões. Diante disso, o superavit da balança comercial registrou queda de 49,9% em relação a agosto de 2023, e atingiu US$ 4,8 bilhões.

Ao mesmo tempo, a corrente de comércio apresentou um leve aumento de 1,4%, somando US$ 53,3 bilhões. Os dados foram publicados nesta quinta-feira (5/9) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

O principal fator responsável pelo deficit no último mês foi o saldo da agropecuária, que registrou queda de 19,1% no valor obtido com as exportações. Ao mesmo tempo, a indústria extrativa acompanhou esta tendência e fechou o mês em queda de 8,1% nas vendas para o exterior. Somente a indústria de transformação superou o resultado de agosto de 2023 e encerrou agosto com um leve aumento de 0,6%.

Pelo lado das importações, todos os quatro setores analisados tiveram aumento do valor comercializado, com destaque para os bens de capital, no qual houve avanço de 28,7% nessa estatística. Na sequência, bens de consumo (22,6%), bens intermediários (9,8%) e combustíveis (2,9%) fecham a lista.

Resultado até aqui

No acumulado do ano, a balança comercial brasileira apresentou saldo negativo de 13,4%, com crescimento tanto pelo lado das exportações (1,1%), que registraram valor total de US$ 227 bilhões até agosto, quanto pelo lado das importações (6,6%), que somaram US$ 172,9 bilhões. A corrente de comércio somou 3,4%, com US$ 399,9 bilhões.

Com o resultado negativo em agosto, o setor de agropecuária expandiu o deficit anual para 7,9%. Por outro lado, a indústria extrativa segue no positivo, registrando superavit de 15,5%. Já a indústria de transformação permanece estável no ano, com leve queda de 0,2%.