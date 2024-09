Pix registra recorde de 227,4 milhões de transações em um único dia

O uso do método de pagamento terá a nova função de Pix Agendado Recorrente, que deve ser lançada em 28 de outubro - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O volume diário de transações via Pix atingiu um novo recorde na última sexta-feira (6/9), quinto dia útil do mês. De acordo com o Banco Central, foram registradas 227,4 milhões de operações em um único dia, atingindo o valor de R$ 108 bilhões.

O recorde anterior havia sido registrado em 5 de julho, quando foram feitas 224,2 milhões de transações. “Os números são mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”, destacou o BC em nota.

O BC, junto ao Conselho Monetário Nacional (CMN), alteraram as regras para simplificar o uso do método de pagamento, o que inclui nova função de Pix Agendado Recorrente, que deve ser lançado em 28 de outubro.

A modalidade será similar a uma transferência, mas válida para pagamento entre pessoas físicas, diferentemente do Pix Automático, que só pode ser feito para pessoas jurídicas.