Setor de serviços cresce pelo segundo mês e renova patamar recorde, diz IBGE

O volume de serviços prestados no país seguiu em trajetória de crescimento em julho, apresentando expansão de 1,2% na comparação com junho. Este é o segundo resultado positivo seguido, no período em que o setor acumulou um ganho de 2,9% (junho-julho). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quarta-feira (11/9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dessa forma, o setor renovou seu patamar recorde, suplantando o nível do mês anterior. Na comparação contra julho de 2023, o setor teve expansão de 4,3% no mês. No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 1,8% frente a igual período de 2023. Já no indicador dos últimos 12 meses, houve ganho de dinamismo, passando de 0,8% em junho para 0,9% em julho.

“Para o entendimento do resultado, é importante notar a ligeira disseminação das altas, registradas em três dos cinco setores avaliados na pesquisa, mas com destaque para as atividades de profissionais, administrativos e complementares e de informação e comunicação, que emplacaram, em ambos os casos, o segundo resultado positivo em sequência", analisa Rodrigo Lobo, gerente da PMS.

A alta de profissionais, administrativos e complementares foi de 4,2%, com um crescimento de 6,5% no período junho-julho. Dentro do setor, os destaques foram as atividades de agenciamento de espaços de publicidade e a intermediação de negócios em geral.