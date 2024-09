PIB não vai crescer menos de 3% neste ano, promete Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, frisou nesta quarta-feira (11/9) que a economia brasileira não vai crescer menos de 3% em 2024. Para ele, o valor já está “contratado”, e a responsabilidade da Fazenda é fazer com que o crescimento seja sustentável nos próximos anos, e não um “voo de galinha”.



Haddad participou hoje de evento no Palácio do Planalto que anunciou R$ 186,6 bilhões em investimentos para a indústria da tecnologia.



“Quero dizer que, nesse ano, nós já contratamos um crescimento de 3%. Nós não vamos crescer menos que isso”, discursou Haddad. “Esse é o dever do Ministério da Fazenda, que esses 3% se transformem em 3,5%, e depois em 4%. Que não seja um voo de galinha, e sim um desenvolvimento sustentável”, acrescentou.

Haddad voltou a citar que o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) superou repetidas previsões do mercado, e criticou projeções negativas para a economia. “O Brasil tem desafios, mas negar as oportunidades que esse país tem são crime de lesa-pátria. Não podemos deixar o pessimismo chegar a esse nível”, pontuou.