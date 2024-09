Lula sugere treinar recrutas para agir em desastres climáticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (11/9) querer utilizar recrutas das Forças Armadas para atuar no combate às mudanças climáticas. A ideia é treinar os jovens que foram alistados para atuar como brigadistas, por exemplo, mas também em outras ações de Defesa Civil.

O petista disse já ter conversado com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, sobre a ideia. As Forças Armadas atuam em desastres naturais, como a calamidade no Rio Grande do Sul e as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Ele não confirmou, porém, se a medida será mesmo implementada.



“Conversei com o general Tomás, e disse para ele que, quem sabe, a gente devesse aproveitar esses jovens que vão servir o Exército para que a gente formasse eles, especializasse eles exatamente na Defesa Civil, para que estivessem preparados para enfrentar desastres climáticos”, comentou Lula em entrevista à Rádio Norte FM, de Manaus.

“São 70 mil jovens por ano que a gente pode preparar e torná-los profissionais de combate na questão climática”, acrescentou o chefe do Executivo. Lula também elogiou o trabalho dos brigadistas voluntários.

Autoridade climática

Na mesma entrevista, ele afirmou que quer “pensar diferente” sobre a questão climática, e comentou que enviará ao Congresso uma medida provisória para criar o Estatuto da Emergência Climática, além da criação de uma autoridade climática, autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente.