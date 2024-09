Interesse dos brasileiros por visto de imigrante nos EUA cresce 50%

Após uma queda durante a pandemia, a migração de pessoas ricas está novamente em alta. De acordo com um relatório da consultoria britânica Henley & Partners, em 2024, projeta-se que aproximadamente 128 mil pessoas com patrimônios superiores a US$ 1 milhão se mudem para outros países, atingindo o maior número desde 2013. O Brasil destaca-se nesse movimento, com a previsão de que 1,2 mil milionários deixaram o país no ano passado, em comparação a 1,8 mil em 2022.

O último dado coloca a nação na quinta posição global em termos de saída líquida de cidadãos de patrimônio alto, atrás de China (13,5 mil), Índia (6,5 mil), Reino Unido (3,2 mil) e Rússia (3 mil). Segundo estimativas baseadas em dados de 2022 fornecidos pelos postos do Itamaraty no exterior, dos aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros vivendo fora do país, cerca de 1,9 milhão estão nos Estados Unidos.

Mas como está o interesse dos brasileiros em morar na Terra do Tio Sam? A LIV Immigration Law, escritório que fornece assessoria jurídica em imigração, produziu um estudo utilizando dados da Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade on-line, que apontou que as buscas por “visto de imigrante EUA” cresceram 50% de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Já o termo “como conseguir um green card” teve um aumento de 51% nas pesquisas no mesmo período.

Para o escritório jurídico especializado em direito internacional, essa percepção de aumento na procura pelo Green Card também foi incisiva. No último ano, a instituição, que visa conquistar o documento para brasileiros viverem legalmente no país norte-americano, também registrou um aumento no número de processos para a obtenção do cartão de residência permanente nos Estados Unidos.

"Conforme as pesquisas on-line sobre como conseguir um Green Card aumentam, a procura por serviços especializados para dar entrada em um pedido de residência permanente também cresce. Isso só reforça o quanto o país tem sido uma das primeiras opções para diversas pessoas que buscam melhores oportunidades em um local que também tem procurado por profissionais qualificados", diz Breno Fernandes, CEO da LIV.

No entanto, o especialista deixa o alerta de que, para obtenção do documento, é fundamental ter a orientação de um advogado licenciado. “Isso faz total diferença desde o início do processo até a finalização da solicitação, pois como esses profissionais são autorizados a orientar o cliente juridicamente inclusive nos EUA, eles apoiam o solicitante com uma maior chance de aprovação e menor chances de erros, além de prevenir que os interessados no Green Card caiam em golpes”, conclui.