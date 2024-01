EUA emitem recorde de 1,1 milhão de vistos para brasileiros em 2023

O número de vistos emitidos para brasileiros pela embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil bateu recorde em 2023. De acordo com dados divulgados pelos EUA nesta sexta-feira (5/11), foram dadas 1,1 milhão de autorizações no último ano.

"Estamos entusiasmados em testemunhar um aumento tão substancial nas emissões de vistos. Esta conquista destaca não apenas os laços fortes entre nossas duas nações, mas também demonstra o crescente interesse dos brasileiros em explorar oportunidades de turismo e educação nos EUA", afirmou Scott Riedmann, ministro interino para Assuntos Consulares da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos.

Consulado dos EUA em SP foi o que mais emitiu vistos aos brasileiros (foto: Divulgação)

O consulado norte-americano que mais emitiu vistos aos brasileiros no ano passado foi o de São Paulo, com 517 mil documentos. Na sequência estão as capitais Rio de Janeiro (230 mil), Brasília (173 mil), Porto Alegre (118 mil) e Recife (87 mil).

De acordo com a embaixada e os consulados dos EUA, o resultado é fruto de "esforços coordenados em todo o país para reduzir o tempo de espera para entrevistas de visto", tornando o processo de solicitação mais simples e rápido.

"Em 2023, aumentamos o número de funcionários consulares em todo o país, abrimos centenas de milhares de novos agendamentos, priorizamos vistos para estudantes que retornam aos estudos e simplificamos o processo de renovação de vistos para melhor atender aos viajantes brasileiros", afirmam em nota.