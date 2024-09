Tupperware entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

A Tupperware, fabricante americana de utensílios domésticos, entrou com pedido de recuperação judicial, conforme divulgou a agência de notícias Bloomberg nesta quarta-feira (18/9). A empresa pediu proteção contra falência sob o Capítulo 11. O ativos listados pela marca estão entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão e passivos entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões, segundo registro judicial.



