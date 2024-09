Mercados reagem ao cortes de juros nos EUA e alta no Brasil

Os mercados globais viveram um dia de grande agitação com as decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. Nesta quarta-feira (18/9), com a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), o dólar seguiu em trajetória de queda frente ao real, fechando o dia em baixa de 0,81%, sendo cotado a R$ 5,44. A medida visa estimular a economia norte-americana, que tem mostrado sinais de desaceleração, principalmente em setores-chave como o imobiliário e a indústria.

O Fed, realizou o primeiro corte de juros em quatro anos, reduzindo a taxa de referência da faixa de 5,25% a 5,50% para 4,75% a 5%. O movimento foi amplamente esperado pelos analistas e teve impacto direto sobre o câmbio e os mercados de ações.

Apesar do corte nos juros ter contribuído para a valorização de moedas emergentes, como o real, a notícia trouxe apreensão para os mercados globais. Segundo especialistas, o temor de uma queda mais acentuada na atividade econômica dos Estados Unidos pressionou as bolsas ao redor do mundo, incluindo a brasileira. O Ibovespa, principal índice da B3, fechou em queda de 0,90%, atingindo 133.748 pontos.

O corte nos juros americanos reflete a preocupação do Fed com o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo, aumenta o medo de uma recessão, o que impacta negativamente as expectativas de lucro das empresas globais e gera maior volatilidade nos mercados acionários.

Cenário no Brasil

Enquanto o Fed reduziu os juros, o Brasil seguiu uma direção oposta. O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central brasileiro anunciou uma elevação na taxa Selic, como parte do ciclo de aperto monetário, com o objetivo de controlar a inflação. Essa diferença nas decisões de política monetária entre os dois países reforça a necessidade de adaptação por parte dos investidores, que precisam ajustar suas estratégias para enfrentar ambientes econômicos distintos.

O dia turbulento nos mercados reflete a sensibilidade global às decisões de política monetária, com investidores atentos aos próximos passos tanto do Fed quanto do Copom. A expectativa é que o cenário continue volátil nos próximos dias, à medida que os mercados digerem os impactos dessas mudanças.