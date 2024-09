Ibovespa opera em queda à espera de decisões sobre taxa de juros

A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) registra queda, com o Ibovespa operando em baixa de 0,82% após as 13h desta quarta-feira (18/9), atingindo 133.856 pontos. O mercado está atento às decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, e do Banco Central do Brasil, que anunciam hoje suas respectivas taxas de juros.

A expectativa em torno da política monetária dos EUA tem gerado cautela entre investidores. O Fed acaba de anunciar o corte de 0,50 ponto na taxa de juros, primeira queda desde 2020. E essa redução pode ter um impacto significativo no mercado global, incluindo o Brasil.

Após o anúncio do Fed, será a vez do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC divulgar a nova taxa de juros do país, o que é aguardado com grande interesse pelos agentes econômicos.

Dólar em queda

O dólar também opera em baixa nesta quarta-feira, com uma variação negativa de 0,10%, sendo cotado a R$ 5,483. O dólar turismo, utilizado para compras no exterior, está em R$ 5,68.

O mercado financeiro segue monitorando as decisões de política monetária dos dois países, já que tanto o Federal Reserve quanto o Copom têm influência direta sobre as taxas de juros, o dólar, e a dinâmica de investimento nos mercados globais e brasileiros.

As próximas horas serão decisivas, à medida que o mercado se ajusta às expectativas e se prepara para os impactos dessas importantes decisões.