Ganho médio de entregadores aumenta 9,2% em 2023, aponta Ifood

O Ifood realizou um Media Day em Brasília, nesta quinta-feira (19/9), e divulgou dados que mostram uma elevação nos ganhos médios por hora dos entregadores em 2023. Em comparação a 2022, o ganho bruto por hora subiu de R$ 23,77 para R$ 25,96, representando um aumento de 9,2%. A pesquisa foi realizada pelo Ifood em parceria com do Cebrap.

Esse crescimento impacta diretamente a remuneração mensal dos trabalhadores. Considerando uma jornada média de 20 horas semanais, a renda bruta passou de R$ 1.901,60, em 2022, para R$ 2.076,80, em 2023. Já para aqueles que trabalham 40 horas por semana, o valor aumentou de R$ 3.803,20 para R$ 4.153,60 no mesmo período.

A pesquisa do Cebrap mostra que em ambos os cenários, a remuneração dos entregadores fica acima do salário mínimo nacional, que era de R$ 1.212 em 2022 e subiu para R$ 1.320 em 2023.

A média de horas trabalhadas semanalmente pelos entregadores conectados à plataforma iFood foi de 10,1 horas em 2022 e caiu para 9,31 horas em 2023. A pesquisa também indicou que muitos desses trabalhadores exercem outra ocupação além das entregas, com 48% relatando que usam os aplicativos de delivery como uma atividade complementar.

Esses dados refletem a dinâmica crescente do mercado de entregas, com um número médio de 243,5 mil entregadores ativos no iFood em 2023, evidenciando a relevância desse setor na economia.

Programa meu diploma do Ensino Médio

O iFood afirmou que tem investido fortemente na educação e qualificação de seus entregadores parceiros, e os resultados têm sido expressivos, de acordo com a plataforma. Em 2023, o Programa Meu Diploma do Ensino Médio, que ajuda os entregadores a concluírem seus estudos, representou 2,3% do total de inscritos no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Entre 2022 e 2023, cerca de 6 mil entregadores foram aprovados na avaliação e agora possuem o diploma do Ensino Médio.

Além disso, o iFood oferece o DECOLA, uma plataforma gratuita de aprendizagem voltada para os entregadores parceiros. Nos anos de 2022 e 2023, a iniciativa permitiu que quase 85 mil entregadores e entregadoras completassem cursos de aprimoramento em diversas áreas. Ao todo, foram emitidos cerca de 204 mil certificados, contribuindo para a capacitação e crescimento profissional dos participantes.