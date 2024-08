19 mil trabalhadores do iFood se preparam para a prova do Encceja

GB Gabriella Braz

A aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) acontece no domingo (25/8) - (crédito: Reprodução/Unsplash)

A aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ocorrerá no domingo (25/8) em municípios de todos os estados. A prova, que é uma das alternativas para a conclusão dos ensinos fundamental e médio, é o sonho de milhares de brasileiros que almejam melhores oportunidades de trabalho, ingresso no ensino superior ou mesmo o orgulho de conquistar o tão sonhado diploma da educação básica.

Para ajudar nesse sonho, um programa do iFood oferece bolsas de estudo em cursos preparatórios para trabalhadores associados ao aplicativo, sendo 81% entregadores.

Neste ano, a iniciativa, parte do programa Meu Diploma do Ensino Médio, conta com 19 mil bolsistas. Gleidson Martins da Costa, 40 anos, está animado e confiante para a prova. O entregador teve que largar os estudos aos 17 anos e agora vê no preparatório um incentivo para voltar aos estudos. "Se não fosse essa oportunidade eu acho que eu não conseguiria terminar meu ensino médio", conta.

Para Gleidson, o Encceja é um passo fundamental, mas a jornada não termina depois de alcançar a aprovação. A próxima etapa para o entregador é fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para realizar o sonho de ingressar na faculdade de Administração.

Ensino médio

Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados neste mês, apontam que o ensino médio ainda se mostra como um dos maiores desafios da educação brasileira. Além da média nacional de 4,3, que, embora represente um aumento na série histórica, permanece abaixo do esperado, a etapa ainda enfrenta altas taxas de evasão escolar.

Somados, os fatores contribuem para que 68 milhões de brasileiros não tenham terminado a educação básica. Neste ano, o Encceja teve 895.512 inscritos, dos quais 754.267 (84,23%) buscam o diploma para o ensino médio.