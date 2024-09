Banco Central comunica vazamento de dados de chaves Pix da Shopee

O Banco Central (BC) informou, na noite de quinta-feira (29/9), um incidente de segurança com dados pessoais vinculados a 150 chaves Pix sob guarda e responsabilidade do sistema de pagamentos do e-commerce Shopee. De acordo com a autoridade monetária, o vazamento de dados foi causado por “falhas pontuais em sistemas dessa instituição”.

O comunicado afirma que não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário.

“As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, disse o BC em nota.



As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.



“Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”, ressaltou a autarquia.