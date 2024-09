ONS recomenda volta do horário de verão no Brasil a partir de 2025

Extinto em 2019 no Brasil, o horário de verão pode voltar em 2025. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com a aprovação de todo o sistema de monitoramento da energia elétrica nacional, enviou um documento ao Ministério de Minas e Energia (MME) no qual recomenda a volta do adiantamento em uma hora no horário normal a partir do ano de 2025.

De acordo com o cálculo feito pela entidade sem fins lucrativos, o Brasil pode ter uma economia em torno de R$ 400 milhões, caso o horário de verão retorne a partir do próximo ano. Este valor considera a redução no acionamento das usinas termelétricas e a maior participação do abastecimento solar nas residências e estabelecimentos comerciais, além de indústrias, iluminação pública e outros exemplos.

Apesar da recomendação, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deixou claro que o governo não deve correr contra o tempo para definir, ou não, a volta do horário de verão, extinto durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Caso seja decretado, teremos um tempo de planejamento para que os setores se adequem. É uma decisão que mexe com a vida de todos os brasileiros”, disse o ministro, em coletiva, nesta quinta-feira (19/9), na sede da ONS, no Rio de Janeiro.

O ministro ainda disse ter ouvido técnicos e especialistas, que destacaram os motivos para o retorno do horário de verão. Apesar disso, Silveira afirmou não ter se convencido da utilidade da medida para o país no momento e destacou que não há risco de uma nova crise energética no país, mesmo no “pior cenário” da seca que atinge diversas regiões do Brasil.

"Demonstrou-se que (a volta do horário de verão) tem uma grande economicidade, um aumento da nossa confiabilidade no momento da necessidade de energia de ponta, mas considerando a tranquilidade de que não faltará energia no Brasil, eu não estou convencido. Quero buscar outros instrumentos, antes de decretar”, disse o ministro.

Ainda não há confirmação sobre os próximos passos desta pauta. O tema deve ser levado para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos próximos dias. Apesar disso, Silveira reforçou que o anúncio da recomendação da ONS serve como um alerta para os agentes da economia se organizarem e planejarem um possível retorno do horário de verão.

“Eles têm que considerar essa possibilidade. Agora, como eu volto a dizer, nenhum momento o comitê apontou para risco energético nesse período. É prudente que a gente se debruce com mais cuidado com essa medida que vai mexer com a vida de todos os brasileiros e brasileiras”, completou o ministro.