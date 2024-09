Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, recuando 0,24%

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), opera em queda nesta segunda-feira (23/9), com um recuo de 0,24%. Por volta das 15h30 (horário de Brasília), o índice registrava 130.751,44 pontos, oscilando entre uma máxima de 131.065,44 pontos e uma mínima de 130.099,62 pontos durante o dia.

A movimentação negativa reflete a cautela dos investidores diante das incertezas no cenário econômico global e de fatores internos que afetam o mercado. As oscilações do Ibovespa indicam volatilidade e atenção às próximas decisões e indicadores econômicos que possam influenciar o desempenho do mercado financeiro.

Os próximos dias serão decisivos para avaliar o impacto das decisões macroeconômicas nos mercados e se o Ibovespa conseguirá se recuperar dessa queda. Segundo João Kepler, CEO da Equity Fund Group, as recentes quedas do Ibovespa mostram um pessimismo do mercado em relação a alta da Selic.

“A principal arma para conter a inflação, também desacelera a economia e, obviamente, impacta as empresas de capital aberto. Porém, por outro lado, a queda do juros nos EUA, fará com que o fluxo saia do país e migre para países emergentes, como o Brasil, por exemplo. Nas próximas semanas saberemos quem ganha esta queda de braço. A nossa economia andando com mais dificuldade, ou o dinheiro do resto do mundo entrando aqui", disse Kepler.