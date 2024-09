Boletim Focus: mercado eleva projeções para inflação, PIB e selic em 2024

Especialistas do mercado financeiro elevaram as projeções para inflação, câmbio e crescimento da economia brasileira em 2024. Segundo os dados do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (23/9) pelo Banco Central (BC), a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano passou de 4,35% para 4,37%, na nona semana de alta.

Já a previsão para 2025 subiu de 3,95% para 3,97%. A projeção para 2026 também foi elevada, passando de 3,61% para 3,62%. A estimativa para 2027, por sua vez, permaneceu em 3,50%.

A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3%, em 2024 e em 2025. A margem de tolerância para que ela seja considerada cumprida é de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima.

Selic

A projeção da taxa básica de juros (Selic) para 2024 passou de 11,25% para 11,50%, após ter ficado estável na semana passada. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu na semana passada para tomar uma decisão sobre os juros. A maioria dos analistas do mercado financeiro apostaram em uma alta de 0,25 ponto percentual da taxa, e acertaram.

Por outro lado, a estimativa subiu para 2025, ficando em 10,50%, enquanto a projeção para 2026 se manteve nos mesmos 9,50% da semana anterior. A taxa esperada para 2027 ficou em 9,0%.

PIB

A mediana das projeções para o produto interno bruto (PIB) em 2024 também registrou alta, subindo de 2,96% para 3,00%. Já a previsão para 2025 permaneceu em 1,90%. A estimativa para 2026 continua nos mesmos 2,0%. Para 2027, a projeção também está em 2,0%.

Dólar

Em relação ao câmbio, a projeção para o dólar em 2024 permaneceu em R$ 5,40. Para 2025, a estimativa se manteve em R$ 5,30, assim como para 2026 e 2027, cuja projeção é de R$ 5,25.