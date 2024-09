Investimentos diretos no Brasil totalizam US$ 6,1 bilhões em agosto, diz BC

O Brasil registrou ingressos líquidos de US$ 6,1 bilhões em Investimentos Diretos no País (IDP) em agosto de 2024, conforme divulgado pelo Banco Central. Esse valor representa uma queda em relação ao mesmo mês de 2023, quando os investimentos totalizaram US$ 7,3 bilhões. A redução reflete um cenário global desafiador, marcado por incertezas econômicas e tensões geopolíticas.

Os ingressos líquidos em participação no capital atingiram US$ 5,8 bilhões, do qual US$ 1,5 bilhão corresponde à participação no capital, exceto lucros reinvestidos, e US$ 4,2 bilhões são provenientes de lucros reinvestidos por empresas já estabelecidas no país. Além disso, as operações intercompanhia somaram US$ 350 milhões em agosto.

No acumulado de 12 meses, o IDP totalizou US$ 70,6 bilhões, o equivalente a 3,19% do PIB. Esse valor é ligeiramente inferior aos US$ 71,8 bilhões registrados em julho de 2024 (3,23% do PIB) e superior ao valor de US$ 64,4 bilhões (3,09% do PIB) registrado em agosto de 2023.

Apesar da queda em relação ao ano passado, o Brasil continua atraindo um volume significativo de capital estrangeiro, especialmente em setores estratégicos como energia, infraestrutura e tecnologia. O IDP é um indicador importante para avaliar a confiança dos investidores no mercado brasileiro e seu potencial de crescimento.