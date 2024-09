Sustentar a vida deve ser responsabilidade de todos os ambientes, diz Patrícia Mazoni

A especialista em Educação e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (UnB), Patricia Mazoni ponderou que é importante pensar sobre o que queremos sustentar. Ela apontou que para sustentar a vida é necessário um compromisso e responsabilidade de todos os ambientes. As afirmações foram feitas durante evento CB.Debate, realizado nesta quinta-feira (26/9).

“Falamos muito sobre sustentabilidade, e de repente virou um lugar comum, mas a questão é: o que nós queremos sustentar afinal? Para mim essa é a grande reflexão. Nós queremos sustentar a vida”, afirmou. “Me parece que sustentar a vida deve ser um compromisso e uma responsabilidade de todos os ambientes, de todas as pautas, de todos os valores”, ressaltou a professora

“Imagina que falar de combate a pobreza, inovação, paz, parceria, ter haver com sustentabilidade. Mas de fato tem. Então planejar estratégias, baseadas na agenda 2030, me parece que faz muito sentido”, afirmou.

“A gente traz vários aspectos, várias dimensões da necessidade disso tudo. Mas tem alguns que me parecem grandes oportunidades, a discussão de hidrogênio verde pode servir como uma plataforma de desenvolvimento”, ressaltou a professora.

