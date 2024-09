"Subsídio no Brasil só tem começo", critica Fernando Monteiro

Parlamentar participou nesta quinta-feira (26/9) do evento "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro" - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O deputado Fernando Monteiro (PP-PE) afirmou nesta quinta-feira (26/9), durante o evento "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro", que subsídios no Brasil têm apenas começo. "Tudo tem começo, meio e fim, e no Brasil, atualmente, o subsídio tem começo e a gente não sabe como é o fim" destacou.

"Subsídio sai do orçamento público e nós temos que entender o nosso tamanho. O mal do Brasil é copiar o estrangeiro sem entender o nosso tamanho", criticou.

O evento é realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, com patrocínio do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e do governo federal; apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.



O encontro reúne autoridades, entidades do setor produtivo e especialistas, no modelo de debate, para abordar as potencialidades e desafios para a escalada da produção do hidrogênio verde no país, alternativa promissora para a descarbonização da economia e para a transição para uma matriz energética mais sustentável.

Sobre o assunto, o parlamentar ressaltou em sua fala que houve falta de tração do etanol e do biodiesel nos anos iniciais.

"A gente precisa entender se a gente quer subsidiar ou se a gente quer estrutura para poder crescer. Ter estrada, ter saneamento básico e ter movimentos na área climática para que possa a gente conviver", frisou.