Pauta de sustentabilidade é permeada por série de fortalezas, diz Benevides

O diretor executivo de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa Econômica Federal, Jean Rodrigues Benevides, afirmou que a pauta de sustentabilidade é penetrada por uma série de fortalezas que o Brasil tem, que pode ser aproveitada pelos agentes econômicos. As afirmações foram feitas durante evento CB. Debate, realizado nesta quinta-feira (26/9).

“A nossa pauta de sustentabilidade é permeada por uma série de fortalezas que nós temos no Brasil, e que ela pode ser aproveitada, muito fortemente pelos agentes econômicos. Que dentro do Brasil tem uma força muito importante aqui no sistema financeiro em ser um influenciador dessas cadeias”, disse.

Benevides explicou como foi feita a Agenda 2030. “Essa agenda foi construída a partir de um movimento que se começou no início deste milênio, que foram os objetivos dos desenvolvimentos dos milênios, que surgiu no início dos anos 2000, mas que eles não deram tão certo para que eles pudessem mobilizar todos os lideres e empresas do mundo para o desenvolvimento sustentável que a gente precisa”, afirmou.

Segundo o diretor, a Agenda 2030 traz cinco temas importantes para a sociedade poder repensar em que tipo de mundo é idealizado e quais são os objetivos que une a sociedade como um todo. “São temas como pessoas, prosperidade, paz, parcerias para poder organizar tudo isso, e o planeta. Essa Agenda, na verdade, passa a ser um grande framework de desenvolvimento global desse tema da sustentabilidade, que orienta não só os países, mas todas as organizações públicas, empresariais, sociais, orientando para que tipo de desenvolvimento a gente quer”, pontuou.

