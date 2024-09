"Não se pode perder o timing de começar a produzir hidrogênio verde", diz Rita Ferrão

A presidente da Associação Brasileira de Crédito de Carbono e Metano (Abcarbon), Rita Ferrão, apontou as oportunidades no mercado internacional com a produção de hidrogênio verde no Brasil, além dos benefícios de sustentabilidade para o meio ambiente, durante evento sobre o “combustível do futuro” no Correio Braziliense, nesta quinta-feira (26/9).

“Nós temos a possibilidade de ser o maior país produtor e exportador de hidrogênio verde. Não é só sobre ser um país exportador, mas, dessa forma, também trazemos recursos, indústrias e empregos para o país. Precisamos saber aproveitar esse momento, sem perder o timing”, comentou Rita ao participar do seminário "Hidrogênio Verde: o combustível do futuro".

Tripé verde

De acordo com ela, o combustível verde permite a diversificação da economia, com investimentos internacionais e a geração de empregos. “Mas precisamos de políticas públicas assertivas para conseguir levar isso para frente. Tudo caminha entre empresa, governo e sociedade, eu gosto de chamar de tripé. Assim como na questão do meio ambiente, economia e sociedade. Não tem como eu chegar aqui e falar só sobre o meio ambiente e ignorar a economia.”

Assim, a presidente estimou que, até 2050, o mercado de hidrogênio verde pode movimentar cerca de US$ 1,4 trilhão anualmente. “É muito recurso. Então, temos que saber o que fazer com esse recurso, para conseguir colocar o Brasil à frente de outros países e no mapa da sustentabilidade”, pontuou.

O evento é realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, com patrocínio do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e do governo federal; apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.

O encontro reúne autoridades, entidades do setor produtivo e especialistas, no modelo de debate, para abordar as potencialidades e desafios para a escalada da produção do hidrogênio verde no país, alternativa promissora para a descarbonização da economia e para a transição para uma matriz energética mais sustentável.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

