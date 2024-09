Dependência de cooperação internacional é perigo para capacitação de países

Yaeko Yamashita: "Temos que entender se as ideias desses países batem com o que nós queremos" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Apesar de todos os benefícios da cooperação internacional, A relação com acordos entre países pode ser perigosa por criar dependência para os países desse suporte, afetando setores econômicos e sociais. A professora da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora sênior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Yaeko Yamashita, explicou, nesta quinta-feira (26/9), em participação no CB.Debate: Hidrogênio Verde: o combustível do futuro, o cuidado que se deve ter nessa cooperação.

Yamashita alertou para os desafios e riscos que podem surgir nesse processo de cooperação. Um dos principais cuidados é evitar uma dependência extrema de recursos e tecnologias estrangeiras, o que poderia prejudicar a autonomia em desenvolver a própria capacidade política e econômica. "A partir do momento em que o país tem dependência extrema dessa cooperação, perde a capacidade de desenvolver a própria capacidade política e econômica do país".



Outro ponto levantado pela pesquisadora é a necessidade de se alinhar as prioridades entre os países parceiros. "Cada país tem as suas prioridades. Temos que entender se as ideias desses países batem com o que nós queremos", explicou. Nesse sentido, Yamashita argumenta que a cooperação deve ser vista de forma integrada, abrangendo desde a produção até a distribuição de hidrogênio, para garantir a eficiência e o sucesso do empreendimento.

Leia também: Diretor da Neoernegia fala sobre as muitas possibilidades do hidrogênio verde

Assista aqui:

O evento Hidrogênio Verde: o combustível do futuro é realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, com patrocínio do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e do governo federal; apoio da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.



O encontro reúne autoridades, entidades do setor produtivo e especialistas, no modelo de debate, para abordar as potencialidades e desafios para a escalada da produção do hidrogênio verde no país, alternativa promissora para a descarbonização da economia e para a transição para uma matriz energética mais sustentável.