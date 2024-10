Anatel libera frequência 5G em 189 novos municípios do Brasil

A partir desta segunda-feira (30/9), as operadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G em mais 189 municípios do Brasil.

Segundo Juscelino Filho, ministro das Comunicações, a expectativa é que a expansão leve conectividade até mesmo a locais mais remotos. "Esperamos que as operadoras cheguem a estes locais e, assim, a gente alcance cada vez mais municípios com a internet 5G", afirmou o ministro.

Com a liberação, um total de 5.191 municípios, que representam cerca de 96% da população brasileira, poderão receber o 5G na faixa de 3,5 GHz. No entanto, a disponibilização imediata da rede depende do cronograma de cada operadora, uma vez que a liberação da faixa não garante a instalação imediata das redes nas localidades.

Após essa etapa, 22 estados e o DF possuem todos os seus municípios liberados para a implementação do 5G, Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Amapá (AP), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraíba (PB), Paraná (PR), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rondônia (RO), Roraima (RR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP) e Tocantins (TO).

*Estagiário sob a supervisão de Renato Souza