Anatel vai liberar 5G em mais 506 municípios a partir de 5 de agosto

Com a inclusão dos 506 municípios, o total de cidades com acesso ao 5G aumenta para 4.808 - (crédito: freepik)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta terça-feira (30/7) que, a partir de 5 de agosto, mais 506 municípios terão a possibilidade de receber o sinal 5G. A decisão segue a autorização para que operadoras com lotes na faixa de 3,5 GHz possam solicitar o licenciamento e a ativação de estações de 5G.

Com a inclusão desses municípios, o total de cidades com acesso ao 5G aumenta para 4.808 e representa pouco mais de 92% da população do Brasil. A faixa de 3,5 GHz é considerada essencial para o funcionamento eficaz do 5G, que promete velocidades de conexão superiores em comparação com as gerações anteriores.



“A implantação do 5G está avançando a passos largos e estamos nos esforçando ao máximo para conseguir antecipar os prazos previstos no leilão. O sinal já está disponível em todas as capitais e a nossa missão é levá-lo até as pequenas cidades, para que toda a população brasileira para usufruir dos benefícios desse serviço”, frisou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.



Bruno Lima, doutor em Engenharia Elétrica, explica contudo que, para o celular enviar e receber sinais nessas ondas, ele precisa ter uma outra antena compatível com a mesma frequência. "Por isso, os celulares mais novos têm essa antena já acoplada e podem se comunicar em 5G. Celulares antigos não têm essa antena e, portanto, não conseguem se comunicar na frequência."



Até o momento, 19 estados estão com todos municípios contemplados. São eles: Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Amapá (AP), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rondônia (RO), Roraima (RR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP) e Tocantins (TO).



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

