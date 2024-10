Estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal os calendários de pagamentos do Bolsa Família para os meses de outubro, novembro e dezembro. A partir do dia 18 deste mês, repasses serão feitos em dias úteis com base no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário, disponível no cartão.

Confira: