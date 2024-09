Beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bi em apostas em agosto

De um total aproximado de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 5 milhões deles fizeram apostas em bets - (crédito: MDS/Divulgação)

Os beneficiários do Bolsa Família gastaram cerca de R$ 3 bilhões em transferências pix para casa de apostas, apenas no último mês de agosto, segundo nota técnica do Banco Central. De um total aproximado de 20 milhões de beneficiários, 5 milhões deles fizeram apostas.

A análise do Banco Central foi realizada após um pedido do senador Omar Aziz (PSD-AM), que tem como objetivo pedir a Procuradoria-Geral da República (PGR) ações judiciais para retirar as casas de apostas até que sejam regulamentadas pelo governo.

Os dados dão conta ainda que dos 5 milhões de apostadores, 70% são chefes de família e enviaram R$ 2 bilhões às bets (67% do total de R$ 3 bilhões), apenas no mês de agosto.

O órgão contabilizou apenas as apostas feitas via pix e não por outros meios de pagamento, assim o volume de apostas de beneficiários pode ser ainda maior do que o relatado. Além disso, foram contabilizados apenas os valores das apostas e não os eventuais prêmios recebidos.

O levantamento também estimou os valores mensais gasto com apostas realizados via pix, que variaram entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões.

O gasto apenas de agosto soma R$ 20,8 bilhões, um valor que supera em 10 vezes o arrecadado pelas loterias oficiais da Caixa Econômica Federal, que foram de R$ 1,9 bilhão.

No mesmo mês, o Bolsa Família pagou R$ 14,12 bilhões a 20,76 milhões de beneficiários. O valor médio do benefício no mês ficou em R$ 681,09.

*Com informações da Agência Brasil