B3 altera horário de funcionamento a partir de 4 de novembro; veja como fica

A B3 (Brasil-Bolsa-Balcão) anunciou nesta quarta-feira (9/10) que, a partir de 4 de novembro, haverá uma mudança no expediente da Bolsa. A alteração visa manter o padrão com as operações com os Estados Unidos, onde o horário de verão se encerra no próximo mês.

Atualmente, as negociações na bolsa brasileira se encerram às 17h. Com a mudança, o horário será prolongado para 17h55. Além disso, no mercado a termo, o horário passa para 10h e 18h25, enquanto que no mercado de opções funcionará das 10h05 às 17h55.

“Essas alterações ocorrem durante o início e o fim do horário de verão americano para que o investidor possa acompanhar o funcionamento do mercado sem que haja qualquer lacuna envolvendo as negociações”, explica, em nota, a B3.

Contratos futuros

Também haverá mudanças no mercado de derivativos. Os contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciados em commodities passam a operar entre 9h e 16h (ou 16h20, a depender do ativo).

Para os contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciadas em índices de ações, as negociações começam no mesmo horário, mas se encerram apenas às 18h (ou 18h30). Já os contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciadas em dólar comercial serão ofertados no horário das 9h às 18h30.