Lei do Combustível do Futuro abre portas ao Brasil no mercado internacional

No 25º Congresso do IBGC, especialistas discutiram a sustentabilidade no agronegócio - (crédito: Edla Lula/CB/D.A Press)

São Paulo — Especialistas presentes no 25º Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em São Paulo, celebraram a sanção, nesta ça-feira (8/10), da Lei do Combustível do Futuro. Integrantes do debate “Governança e sustentabilidade para alavancar o agronegócio: atual estágio e impacto no crescimento do país” foram unânimes nas críticas à falta de regulação no país para que a pauta da sustentabilidade possa deslanchar no setor e citaram a nova lei como um marco.



“Nós temos que comemorar porque acaba de ser sancionada a lei que vai possibilitar que o Brasil produza um dos combustíveis mais difíceis de descarbonizar, que é o combustível da aviação”. É o que afirmou o professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP), Weber Amaral, na abertura do painel.

Leia mais: Lula sanciona lei que aumenta uso de biocombustíveis no país

Ao Correio, Amaral destacou que a lei “é um marco para o Brasil e para o mundo, porque o Brasil, de fato, entra numa família de combustíveis avançados e num modal muito difícil de a gente descarbonizar, que é da aviação aérea. E a gente tem qualificação para produzir esse combustível adequadamente e com volume”.



A Lei do Combustível do Futuro traz o regramento para a produção e consumo do biocombustível no país — que inclui biodiesel, diesel verde, etanol, biogás e combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês). Além disso, a nova legislação prevê regras para a captura e estocagem de gás carbônico.

Também em entrevista à reportagem, o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy comentou que a nova lei é “um importante primeiro passo” por colocar o Brasil no mercado internacional de bioeconomia. “A lei do biocombustível abrange vários setores em que o Brasil tem demonstrado muita capacidade, o que nos abre muitas oportunidades”, apontou.



Levy, que atualmente é diretor de Estratégia Econômica do Safra, foi palestrante, na manhã desta -feira (9), no painel "A nova fronteira da sustentabilidade". Para ele, no entanto, outros passos no marco legal do combustível do futuro são necessários. Ele cita como exemplo o dispositivo que obriga as companhias nacionais de aviação a usarem o SAF.

Essa mesma restrição, segundo o ex-ministro, precisa ser imposta às empresas internacionais. “Esse item é uma boa iniciativa, mas será melhor quando as companhias internacionais tiverem o dando. E aí o Brasil tem que desenvolver uma estratégia para conquistar esse mercado, não só as companhias internacionais quando elas vêm para o Brasil, mas também em todo o mundo”, observou.

Com isso, ponderou, o Brasil demonstraria a “ambição” de ser um grande provedor de soluções baseadas na natureza para os parceiros comerciais. “Significa mais negócios, mais empregos e menos emissões”, observou.

Governança climática

A sustentabilidade e governança climática são alguns dos principais temas do congresso do IBGC este ano. Segundo a diretora geral do IBGC, Valéria Café, o objetivo é trazer para as corporações temas que afetam a sociedade. “O propósito é promover uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor. Nós, realmente, acreditamos que a governança dentro das empresas traz melhores impactos, impactos positivos para a sociedade em geral. Não só para a organização, mas para todo o ecossistema em que a organização está inserida”, comentou Valéria, ao apontar que, para isso, é importante discutir saídas para temas que afetam a sociedade e o mundo.



Além da sustentabilidade, o Congresso, que teve início e prossegue até esta à noite, traz também especialistas para falar sobre Inteligência Artificial, compliance, cultura de governança e os desafios no Brasil. O evento, com participação de cerca de 1,3 mil pessoas — em sua maioria conselheiros e executivos de grandes companhias —, conta com palestrantes nacionais e estrangeiros.



*A jornalista viajou a convite do IBGC

Saiba Mais Economia Com Lula, Anfavea anuncia volta do Salão do Automóvel em 2025

Com Lula, Anfavea anuncia volta do Salão do Automóvel em 2025 Economia Veja dicas para comprar brinquedos com segurança no Dia das Crianças

Veja dicas para comprar brinquedos com segurança no Dia das Crianças Economia Exportações de produtos bélicos e de defesa atingem recorde em 2024

Exportações de produtos bélicos e de defesa atingem recorde em 2024 Economia Área de conectividade no agro cresceu, mas ainda é pequena, diz pesquisa

Área de conectividade no agro cresceu, mas ainda é pequena, diz pesquisa Economia Com alta da energia, inflação fica em 0,44% em setembro

Com alta da energia, inflação fica em 0,44% em setembro Economia Haddad diz que aprovação de Galípolo demonstra maturidade institucional