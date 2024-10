Bets não autorizadas pela Fazenda sairão do ar nesta sexta-feira

A partir desta -feira (11/10), os sites das casas de apostas on-line que não estão na lista do Ministério da Fazenda serão retiradas do ar. Por isso, apostadores que tiverem valores nas bancas irregulares têm até hoje (10) para sacar o dinheiro. O Ministério da Fazenda deu um prazo de 10 dias para retirar as quantias. Desde a divulgação, já ocorreram duas atualizações, a última na última ça-feira (8). Na lista nacional, há agora 96 empresas com respectivamente 210 bets.



"Esses 10 dias são mais para o apostador do que para a casa de aposta. Porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. Então, é uma questão de tempo. Os 10 dias são para a pessoa verificar se tem saldo e pedir a restituição. Caso contrário, nós tiraríamos (os sites irregulares) do ar imediatamente", afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 1º.

Ao Correio, a pasta explicou que não está "detalhando a situação de cada uma, mas incluímos os diversos motivos que fizeram algumas empresas não serem incluídas na lista, assim como falamos do que acontece com quem não está na lista: a partir da próxima (11/10), os sites de apostas ilegais começam a ser retirados do ar com auxílio da Anatel. Se houver alterações, as listas do MF serão atualizadas"



Vale ressaltar que as casas de apostas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio (Loterj) poderão funcionar apenas no estado carioca. A autorização de operação a nível nacional foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) no último (5) a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

Confira as listas atualizadas