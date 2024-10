Semana de Inovação 2024 oferece programação gratuita on-line

A 10ª edição da Semana de Inovação, um dos maiores eventos do gênero na América Latina, será realizada de 29, 30 a 31 de outubro em Brasília, e promete movimentar o debate sobre o futuro da gestão pública. Com o tema Novas Formas de Cuidar, a programação, totalmente gratuita, oferece mais de 600 horas de conteúdo on-line, com palestras, oficinas e mesas-redondas.

Mesmo quem não conseguiu garantir presença física no evento em Brasília, poderá acompanhar as discussões e tendências mais recentes em inovação pública. A plataforma on-line da Semana de Inovação oferece uma experiência completa, com acesso a conteúdos exclusivos e a oportunidade de interagir com especialistas de todo o mundo.

Destaques da programação:

Tecnologia a serviço da inclusão: A palestra Data advocacy: capacitando comunidades para enfrentar injustiças criadas pela tecnologia abordará como utilizar a tecnologia para promover a justiça social.

Inteligência artificial para o bem: A palestra IA para o Bem. Inovação para Impacto apresentará cases de sucesso de utilização da inteligência artificial para resolver problemas sociais.

Governos inteligentes e inovadores: A palestra Inovação Aberta e Governos Inteligentes, humanos e sustentáveis — casos internacionais trará exemplos de como países como México e Escócia estão utilizando a inovação para melhorar a vida de seus cidadãos.

Saúde mental no ambiente de trabalho: A mesa-redonda Que seja doce — como evitar que o ambiente de trabalho se torne fonte de esgotamento mental? discutirá estratégias para promover a saúde mental dos servidores públicos.

Memória e tecnologia: A mesa-redonda Quem cuida da Memória? Diálogos sobre arquivos e IA abordará a relação entre a inteligência artificial e a preservação da memória histórica.

Como participar

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da Semana de Inovação. Para acompanhar a programação completa e se inscrever nas atividades de interesse, basta baixar o aplicativo oficial do evento.

Sobre a Semana de Inovação

Realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a Semana de Inovação reúne especialistas, gestores públicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir as principais tendências e desafios da inovação no setor público.