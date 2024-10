Setor de serviços recua 0,4% em agosto, aponta IBGE

O setor de serviços recuou 0,4% em agosto, interrompendo dois meses seguidos de crescimento. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira (11/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma expansão de 1,7%.

Apenas duas das cinco atividades pesquisadas ficaram no campo negativo, o maior impacto foi de informação e comunicação, com queda de 1,0%. A maior influência, de acordo com a pesquisa, foi dos serviços audiovisuais, que apresentaram retração de 6,6%.



“A queda da receita dos cinemas está relacionada ao fato de julho ter sido um mês de recesso escolar e ir ao cinema é um programa bem comum nessa época do ano. Assim, tivemos uma queda nas receitas das salas de cinema em agosto frente a julho”, explicou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.



A outra retração foi do setor de transportes, com variação de 0,4%. Essa é a segunda queda seguida do segmento, que acumula perdas de 2%. O resultado do mês foi impactado principalmente pelo transporte aéreo.



No campo positivo, outros serviços (1,4%) e serviços prestados às famílias (0,8%) registraram avanços. O setor de serviços profissionais, administrativos e complementares ficou estável em agosto.



No acumulado do ano, o volume de serviços cresceu 2,7% frente a igual período de 2023. Já no indicador dos últimos 12 meses, houve avanço de 1,9% em agosto de 2024.