Prévia do PIB: IBC-Br avança 0,2% em agosto, aponta Banco Central

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um sinalizador antecipado do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), registrou um crescimento de 0,2% em agosto de 2024 em comparação com o mês anterior. Os dados ajustados foram divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (14/10).

Na comparação com agosto de 2023, o IBC-Br apresentou uma alta significativa de 3,1%, reforçando o cenário de recuperação da economia brasileira. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador mostrou um ganho de 2,5%, um reflexo do crescimento moderado, porém consistente, ao longo do período.

O desempenho da atividade econômica em 2024 também se destaca: no acumulado do ano, o IBC-Br registrou um avanço de 2,9%, indicando uma trajetória positiva para a economia brasileira. Esse resultado reflete a recuperação gradual em diversos setores, impulsionados pela retomada do consumo, investimentos e melhorias no ambiente macroeconômico.

No trimestre encerrado em agosto, o índice de atividade econômica registrou uma alta de 1,5% em comparação com o trimestre anterior. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 4,0%, refletindo uma expansão mais robusta na economia.



IBC-Br como indicador antecipado

O IBC-Br é utilizado pelo mercado e analistas econômicos como uma prévia do comportamento do PIB oficial, divulgado trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice considera dados de diferentes setores, como indústria, comércio, serviços e agropecuária, funcionando como uma medida mais rápida para avaliar a saúde econômica do país.

Os números indicam que a economia brasileira mantém um ritmo de crescimento, apesar dos desafios impostos por fatores internos e externos, como a inflação e a situação econômica global.