Gotas maiores de água deixam o tomate mais resistente

Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, da Sociedade Química dos Estados Unidos, revela que a aplicação de água em gotas maiores pode melhorar o crescimento e a resistência de plantas de tomate a pragas e doenças.

Divulgada nesta segunda-feira (14/10), a pesquisa é uma resposta à crescente ameaça que o clima representa para a produção agrícola, com temperaturas mais altas, padrões de chuva instáveis e aumento de insetos e doenças.

Os pesquisadores pulverizaram água duas vezes ao dia em plantas de tomate, comparando os efeitos de gotas pequenas (200 micrômetros) e grandes (1.000 micrômetros). Eles também cobriram o solo com uma barreira para garantir que a pulverização não afetasse a quantidade de água que as raízes recebiam.

As observações estruturais mostraram que as plantas pulverizadas com gotas grandes eram mais compactas e tinham um crescimento menor do que as outras. No entanto, a qualidade e o rendimento dos frutos foram semelhantes.

Análises metabólicas revelaram que as plantas pulverizadas com grandes gotas de água apresentaram mudanças significativas nos hormônios envolvidos nas defesas das plantas, resultando em maior resistência à destruição por larvas de traça e ao mofo cinzento.

Além disso, essas plantas apresentaram níveis mais elevados de ácido clorogênico, um composto químico que desempenha um papel importante na defesa das plantas.

Os pesquisadores sugeriram que o desenvolvimento de tecnologias de pulverização de água mais avançadas pode melhorar as práticas agrícolas, tornando a agricultura mais verde e eficiente.