Conab projeta recorde de área cultivada e produção para Safra 2024/25

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou a primeira previsão para a safra de grãos 2024/25, nesta terça-feira (15/10), com estimativa de novos recordes tanto de área cultivada quanto de produção para o período. As projeções realizadas ainda em estágio inicial levaram em conta informações realizadas em campo e com o auxílio de modelos estatísticos, segundo a companhia.

A estimativa é de um crescimento de 1,9% sobre a safra anterior, quando a área cultivada atingiu 79,8 milhões de hectares. Para o período atual, a Conab projeta uma expansão para 81,3 milhões de hectares.

É bom destacar que no Brasil há o cultivo de três safras agrícolas em períodos distintos. A primeira safra ocorre entre o fim de agosto e dezembro. Já a segunda e a terceira, bem como as safras de inverno, ocorrem entre janeiro e junho.

Sobre o volume produzido, a companhia projeta um aumento de 8,3% ou 24,6 milhões de toneladas em relação à última safra de grãos. Com isso, a primeira estimativa da safra 2024/25 é de uma produção total de 322,47 milhões de toneladas.

Soja e milho

Os dois principais grãos cultivados no Brasil devem registrar um aumento de produção na safra atual. A soja, que atingiu a marca de 147 milhões de toneladas em 2023/24, deve atingir 166 milhões no período que se encerra em junho de 2025, o que representa um crescimento de 12,7%. Já a produção de milho deve crescer 3,5%, atingindo 119 milhões de toneladas.

No entanto, em relação à área cultivada, a 1ª safra do milho deve sofrer uma redução considerável devido à queda de 12% na colheita da última safra. Vale destacar que esta cultura é dividida em três períodos. Na soma de todos eles, a Conab estima uma redução de 0,2%, ou 48 mil hectares até junho de 2025.