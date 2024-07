Banco do Brasil anuncia financiamento recorde para o Plano Safra 2024/25

O Banco do Brasil anunciou, nesta sexta-feira (5/7), que destinará R$ 260 bilhões para o financiamento no Plano Safra 2024/2025. É o maior valor já investido pela instituição, com um aumento de 13% em relação ao ano anterior. O anúncio ocorre dois dias após o lançamento do plano pelo governo federal, que disponibilizará R$ 400 bilhões para a próxima safra.

Da parcela total direcionada ao plano, o BB destinará, inicialmente, R$ 50 bilhões para a agricultura familiar e médios produtores, o que representa um crescimento de 44% em relação à safra anterior. Já a agricultura empresarial contará com um aumento de 10% neste ano, com um aporte de R$ 142 bilhões. Para o custear o plano, serão destinados R$ 119 bilhões, enquanto que as operações de investimento, que levam tecnologia ao campo, receberão R$ 44 bilhões.

Além disso, o banco também destinará R$ 29 bilhões para a comercialização e industrialização, enquanto que títulos, crédito agroindustrial e giro terão um aporte de R$ 40 bilhões. A presidente do BB, Tarciana Medeiros, destacou o crescimento do plano safra nos últimos anos e a execução de todo volume equalizado e alocado do Governo Federal.

“Isso reforça nossa liderança no mercado e o compromisso com os produtores rurais de todo o país, com agilidade na contratação, a partir da maior especialização, capilaridade e abrangência nacional e com soluções adequadas e completas para todos os produtores rurais”, afirma a presidente.