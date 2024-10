INSS e Correios facilitam solicitação de auxílio-doença em 2,6 mil agências

Uma nova parceria entre o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os Correios promete agilizar e ampliar o acesso ao benefício do auxílio-doença, permitindo que o pedido seja feito em mais de 2,6 mil agências em todo o Brasil. A iniciativa tem como objetivo simplificar o processo e atender com maior agilidade os trabalhadores que precisam de afastamento temporário por motivos de saúde.

Agora, o segurado pode iniciar o processo de solicitação do auxílio-doença diretamente nas agências dos Correios, sem a necessidade de uma perícia médica presencial imediata. Esse procedimento é facilitado pelo sistema Atestmed, que permite a apresentação de atestados médicos digitais para análise. Com isso, o trabalhador consegue encaminhar o pedido remotamente, por telefone, e posteriormente realizar a entrega da documentação necessária pessoalmente em uma das agências.

Um dos principais benefícios da parceria é a redução no tempo de espera para a conclusão do processo. A análise do pedido é realizada em até 15 dias, tempo significativamente menor em comparação com o trâmite tradicional. Isso oferece mais rapidez no acesso ao benefício e menos transtornos para quem já se encontra em uma situação delicada de saúde.

A acessibilidade também é um ponto central desta nova estratégia. Com a disponibilidade do serviço em milhares de agências dos Correios, mesmo nas regiões mais remotas, o INSS busca atender a um maior número de segurados, sem que precisem se deslocar grandes distâncias para agendar e realizar a perícia presencial.

O diretor de benefícios do INSS, Vanderlei Barbosa dos Santos, ressalta que a parceria com os Correios vai ao encontro dos esforços da instituição para modernizar os serviços prestados. “Nosso foco é garantir que o trabalhador tenha acesso facilitado aos benefícios a que tem direito, sem burocracia e com maior rapidez. Esta ação faz parte de um conjunto de medidas que visam melhorar a experiência do segurado e descentralizar o atendimento”, afirma.