Governo firma acordo com empresa chinesa para gerar empregos no Cadastro Único

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) firmou parceria com a empresa chinesa Huawei para qualificar profissionais de tecnologia da informação e incentivar a atividade produtiva dos inscritos no Cadastro Único.

A parceria terá abrangência nacional e será destinada a pessoas com mais de 18 anos. O gerente de Educação e Valor Social da Huawei Brasil, Victor Lorran de Sousa Montenegro, explicou que com o acordo a empresa busca garantir a empregabilidade.

“Temos aqui duas variáveis importantes: beneficiários de programas sociais que estão em busca de oportunidades de emprego e a falta de mão de obra para aceleração da instalação de antenas no Brasil”, disse.

O ministro Wellington Dias celebrou o acordo. “A iniciativa abre caminho para mais desenvolvimento e oportunidades. A Huawei já é uma importante parceira do Brasil e, com este acordo de cooperação, expande um olhar especialmente para a área social e a educação voltadas ao público do Cadastro Único. É muito importante podermos aliar as transformações digitais com as econômicas”, ressaltou.