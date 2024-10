5 dicas para cuidar da saúde mental no trabalho

Cuidar da saúde mental no trabalho é tão essencial quanto zelar pela saúde física, pois o ambiente profissional pode ser uma fonte significativa de estresse e desgaste emocional. O equilíbrio mental impacta diretamente a produtividade, a criatividade e a capacidade de lidar com desafios, além de prevenir o esgotamento (burnout) e doenças como ansiedade e depressão.

Neste contexto, pequenos hábitos diários ajudam a reduzir a pressão e promovem o bem-estar emocional. Por isso, a psicóloga clínica Iara Souza, autora do livro “A importância do sucesso do vazio”, compartilha cinco dicas práticas para manter a mente saudável no ambiente de trabalho. Confira!

1. Pausas estratégicas

Trabalhar longas horas sem interrupção pode aumentar o estresse e diminuir a produtividade. Reservar alguns minutos a cada hora para respirar, alongar-se ou desconectar-se da tela ajuda a evitar o esgotamento. “É essencial se reconectar consigo mesmo em pequenas pausas, criando um espaço de respiro antes de retomar as atividades”, explica Iara Souza.

2. Pratique a empatia

A empatia no ambiente de trabalho promove um clima mais colaborativo. Ouvir e apoiar os colegas não só melhora o relacionamento entre a equipe, mas também reduz a ansiedade. “Criar esse espaço de acolhimento no trabalho ajuda a diminuir o estresse e melhora a convivência”, orienta a psicóloga.

Para manter a saúde mental, também é importante separar vida pessoal e profissional (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)

3. Defina limites claros

Estabelecer limites entre a vida pessoal e profissional é fundamental para evitar o esgotamento. “Saber quando desligar o computador e se dedicar a outras atividades é um dos passos mais importantes para manter a saúde mental no trabalho. Sem esses limites, o esgotamento é inevitável”, alerta Iara Souza.

4. Organize suas tarefas

O acúmulo de tarefas pode gerar sobrecarga mental. A psicóloga sugere a organização do trabalho em etapas menores e prioridades. “Quando você divide grandes projetos em partes menores, a sensação de sobrecarga diminui, facilitando o processo”, afirma.

5. Invista em autocuidado

Praticar atividades fora do expediente que proporcionem prazer e relaxamento, como exercícios físicos, meditação ou leitura, é fundamental para o equilíbrio emocional. “O autocuidado é uma das chaves para manter a mente saudável, pois recarregar as energias fora do trabalho melhora a performance”, destaca Iara Souza.

Por Liane Mota