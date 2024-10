Patrocinadora de times da Série A, Esportes da Sorte é liberada no Brasil

Casa de apostas on-line patrocinadora de grande times da série A, a Esportes da Sorte foi autorizada pelo Ministério da Fazenda, após decisão judicial, a operar nacionalmente até 31 de dezembro de 2024. Depois de se credenciar junto à Loteria do Estado do Rio (Loterj) para poder atuar no país e reafirmar, várias vezes, ter respeitado todo o processo estipulado pelo governo, a bet entrou na última atualização feita pela pasta na -feira (16/10).

Segundo o documento da Fazenda, a Esportes Gaming Brasil LTDA foi habilitada com suas duas marcas: Esportes da Sorte e Onabet. O nome da empresa é o único que aparece em negrito e com um asterisco ao lado. A legenda diz que a bet foi incluída em razão de determinação judicial.

A legalização era essencial para a Esportes da Sorte já que a casa patrocina times brasileiros como Corinthians e Grêmio, bem como a última edição do programa Big Brother Brasil, e que foi alvo de uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco sobre um suposto esquema de jogo ilegal.

A bet comemorou a aprovação ainda em 1º de outubro, antes da publicação oficial do governo. Nesta quarta, voltou a se manifestar. "É com imenso orgulho que comunicamos que, a partir de hoje, fazemos parte do seleto grupo de empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas a explorar as apostas de cota fixa e jogos online, em âmbito nacional. Essa permissão inclui ambas as empresas do grupo: Esportes da Sorte e Onabet", afirma um trecho da nota divulgada pela casa de aposta.

Após recorrer junto à Fazenda, a Esporte da Sorte conseguiu a legalização para atuar no país pela Loteria do Estado do Rio . O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) acatou o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), porém, e suspendeu a operação nacional da Loterj. Assim, suas casas deveriam operar apenas no estado do Rio.

A Loterj, atualmente, contesta no Supremo Tribunal Federal (STF) essa decisão do TRF-1. Contudo, as casas homologadas pela instituição ainda não têm permissão nacional para operar, a não ser que sejam autorizadas pelo Ministério da Fazenda.

Com a nova atualização da Fazenda, agora há 98 empresas liberadas, com 215 bets. Já as listas dos estados têm 26 empresas.

