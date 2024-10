Esportes da Sorte não está na lista de bets autorizadas pela Fazenda

O Ministério da Fazenda divulgou, na última ça-feira (1º/10), a lista das casas de apostas on-line que foram autorizadas a operar no Brasil. A Esportes da Sorte, bet relacionada ao caso da influencer Deolane Bezerra, patrocinadora de grandes times como Corinthians e Grêmio e da última edição do Big Brother Brasil da Rede Globo, não apareceu entre os nomes relacionados.

A Esportes da Sorte chegou a fazer um post nas redes sociais, na tarde de ontem, dizendo que estaria apta a operar legalmente no Brasil por enviado todos os documentos para a Fazenda dentro do prazo, mas a casa não apareceu na lista das casas aprovadas.

Outras bets patrocinadoras de times de futebol brasileiros que também não estão na lista são: RealsBet, Dafabet e Stake. Ao todo, 12 times podem ser prejudicados com a não autorização das bets pelo governo, já que as casas não autorizadas devem sair do ar até segundo o Ministério da Fazenda (MF).



Times que podem ser prejudicados com a proibição:



Esportes da sorte: Athletico Paranaense, Bahia, Corinthians, Grêmio, Palmeiras feminino, Náutico, Ceará e Santa Cruz

Stake: Juventude

Reals: Amazonas, Coritiba

Dafabet: Guarani



O que dizem as bets?



O Correio procurou a Esportes da Sorte, que afirmou, em nota, ter enviado todos os documentos necessários dentro do prazo e está em contato com o MF para esclarecimentos.

"Nosso compromisso sempre foi com a transparência e em favor da regulamentação, tanto é que o Grupo Esportes da Sorte cumpriu com todas as exigências das portarias SPA/MF Nº 827/2024 e SPA/MF Nº 1.475/2024 e entregou toda a documentação correspondente dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas portarias. Já estamos em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas para solicitar maiores esclarecimentos, uma vez que não existe qualquer impedimento legal para a continuidade da nossa atividade, que sempre ocorreu em conformidade às normas do Governo Federal", afirmou.

A RealsBet postou, em suas redes sociais, seu posicionamento oficial sobre não integrar a lista. "Reiteramos nosso compromisso com nossos clientes e destacamos que cumprimos todos os requisitos e pedidos para solicitação da licença", frisou. Na nota, a bet disse que está em "contato com o Ministério da Fazenda, aguardando uma atualização, pois estamos participando de todas as reuniões desde o início e atendendo a todos os pedidos realizados", informou a casa de aposta.



A Real, por sua vez, apontou que cumpriu "todos os requisitos desde a divulgação da primeira lista, sendo a 13ª empresa a apresentar toda a documentação necessária". E também tranquilizou os usuários dizendo que "seu dinheiro está seguro e garantido em nosso site. Nosso compromisso sempre foi e sempre será com você!"



A reportagem também entrou em contato com as casas de apostas Stake e Dafbet, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.