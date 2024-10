Arrecadação federal bate recorde histórico em setembro, superando R$ 200 bi

A arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil atingiu novo recorde histórico no mês de setembro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (22/10) pela Receita Federal. O montante arrecadado chegou a R$ 203,2 bilhões, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1994.



Segundo a Receita, esse valor não apenas marcou o melhor desempenho da arrecadação federal em um mês de setembro, mas também foi a primeira vez, em 30 anos, que o governo superou a marca de R$ 200 bilhões em um único mês.

Na comparação com setembro do ano passado, quando a Receita arrecadou R$ 174,3 bilhões, houve um aumento nominal de 16,5%. Esse avanço expressivo reflete o aquecimento da economia em certos setores e o impacto de medidas recentes que reforçaram a fiscalização e a recuperação de créditos tributários.

Recorde em meio à recuperação econômica

A arrecadação robusta registrada neste ano reflete uma série de fatores, como o crescimento da atividade econômica, a alta dos preços de commodities e a retomada de setores que foram prejudicados pela pandemia da covid. Além disso, o aumento da fiscalização tributária e o combate à sonegação contribuíram significativamente para impulsionar os números.

No acumulado de 2024, a arrecadação federal já ultrapassa R$ 1,934 trilhão, destacando a força da economia brasileira em período de recuperação. Especialistas apontam que o desempenho é um indicador positivo para o governo, que busca equilibrar suas contas e ampliar os investimentos em áreas prioritárias, como saúde e educação.