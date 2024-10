Governo central registra deficit primário de R$ 22,4 bi em agosto

O saldo negativo é ligeiramente menor do que o registrado em agosto do ano passado, quando o deficit foi de R$ 26,730 bi, em valores nominais - (crédito: Imagem de Lucas Miranda por Pixabay)

As contas do governo central, que reúnem Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, registraram um deficit primário de R$ 22,404 bilhões em agosto. Segundo o balanço, divulgado nesta quinta-feira (3/10) pelo Tesouro, o resultado sucedeu um deficit de R$ 9,283 bilhões em julho.

O saldo negativo é ligeiramente menor do que o registrado em agosto do ano passado, quando o deficit foi de R$ 26,730 bilhões em valores nominais, não ajustados pela inflação. No mês, as receitas tiveram alta de 9,6% em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas subiram 2% em agosto, descontada a inflação.



No acumulado do ano até agosto, o governo central registrou deficit de R$ 99,997 bilhões. No mesmo período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 105,884 bilhões, em termos nominais.



Em 12 meses até agosto, o governo central apresenta deficit de R$ 227,5 bilhões, equivalente a 1,98% do produto interno bruto (PIB). As despesas obrigatórias somaram 18,4% em relação ao PIB, enquanto as discricionárias do Executivo alcançaram 1,8% em relação ao PIB no mesmo período.

A meta fiscal perseguida pelo governo é de que o resultado primário seja de deficit zero, permitindo uma variação de 0,25 ponto porcentual para mais ou menos, conforme estabelecido no arcabouço fiscal.

