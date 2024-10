5G na América Latina: crescimento desigual reflete desafios e oportunidades

Desde a implantação inicial do 5G na América Latina, em 2019, com Uruguai e Porto Rico sendo os pioneiros, a tecnologia de quinta geração tem avançado de maneira inconsistente na região. A pesquisa da Futurecom 2024 revelou que o desenvolvimento do 5G na América Latina ainda ocorre de forma desigual, com alguns países liderando a adoção enquanto outros enfrentam atrasos significativos.

O Brasil, México, Chile e Porto Rico estão à frente, com mais de 10% de participação no mercado 5G. Brasil e México, em particular, dominam o cenário regional, representando 79% do mercado 5G da América Latina. No entanto, mesmo dentro desses países, os avanços não são uniformes. O Brasil, por exemplo, está se expandindo rapidamente, mas ainda enfrenta desafios em termos de cobertura completa.

Já países como Argentina, Peru e Colômbia começaram a implantação do 5G mais tarde, e enfrentam desafios para acompanhar os líderes regionais. Segundo a pesquisa, esses atrasos refletem não apenas questões estruturais e econômicas, mas também o impacto da pandemia, que interrompeu muitos leilões de espectro e adiou investimentos estratégicos.

Desafios e Oportunidades

A pesquisa mostra ainda que a pandemia de covid-19 foi um fator que desacelerou o ritmo de adoção do 5G, resultando em hiatos na implementação em várias partes da região. Após a primeira onda de implantações em países como República Dominicana, Brasil e Chile, em 2021, a maioria dos países ainda enfrenta dificuldades para avançar em suas implantações.

Em 2023, Colômbia e Argentina adiaram importantes leilões de espectro, empurrando ainda mais para o futuro o pleno desenvolvimento da infraestrutura necessária para suportar o 5G. Essa lentidão faz com que a América Latina fique atrás não apenas de países desenvolvidos, mas também de outras regiões em desenvolvimento, como o Oriente Médio e a Ásia, que têm mostrado um ritmo de adoção mais rápido.

Com Brasil e México concentrando quase 80% do mercado 5G da região, fica claro que esses países desempenham um papel central na transformação digital da América Latina. O Brasil, com uma grande população e um mercado consumidor robusto, está aproveitando as oportunidades oferecidas pelo 5G para expandir a conectividade e impulsionar setores estratégicos, como indústria, saúde e segurança pública.

No entanto, o avanço não está isento de desafios. Além da expansão da cobertura, há questões relacionadas à infraestrutura e à disparidade socioeconômica, que dificultam uma adoção mais uniforme e rápida da tecnologia.

Futuro do 5G na América Latina

A pesquisa da Futurecom 2024 aponta que, apesar dos desafios, o potencial de crescimento do 5G na América Latina é significativo. O 5G promete impulsionar a digitalização, fortalecer a indústria 4.0 e melhorar a conectividade rural, setores que podem se beneficiar imensamente dessa tecnologia.

Segundo a pesquisa, o desenvolvimento futuro, no entanto, dependerá de investimentos contínuos, regulação eficiente e de parcerias público-privadas que possam acelerar a implantação em toda a região. À medida que mais países realizam leilões de espectro e investem em infraestrutura, a expectativa é que a América Latina possa reduzir o atraso em relação a outras regiões do mundo.

Em suma, o 5G representa uma grande oportunidade para o desenvolvimento tecnológico na América Latina, mas o sucesso dessa implementação depende de superar os desafios econômicos e estruturais que afetam muitos países da região.