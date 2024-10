Programa e concurso de consultoria: ABF lança projetos de capacitação

Ilha de Comandatuba (BA) – A Associação Brasileira de Franchising (ABF) lançou nesta quinta-feira (25/10) na Convenção do Franchising, a ABF CON 2024, dois projetos inéditos: o Programa de Aceleração de Desempenho de Franqueados (Padaf) e o 1º Concurso de Consultoria de Campo. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa.

Segundo a ABF, os projetos tem como o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar as habilidades de franqueados, o Padaf trará uma nova trilha de conteúdo com videoaulas gravadas por renomados profissionais do franchising e que estarão disponíveis na ABF Academy, a plataforma digital de educação continuada da ABF.

A diretora de Capacitação da ABF, Claudia Vobeto explicou que tais habilidades são fundamentais para o sucesso de um profissional e, no caso de quem está à frente de uma franquia, isso se reflete diretamente no bom desempenho do negócio. “Ao demonstrar resiliência frente às adversidades, capacidade de adaptação a novos cenários e formas de trabalhar, empatia e habilidades de se comunicar de forma eficaz, um líder ganha a confiança de sua equipe e incentiva essas boas práticas, o que se reflete nos resultados da operação”, pontuou.

A trilha do Padaf trará temas como “Autoconhecimento e intraempreendedorismo em franquias”, “Orientação para resultados”, “Customer experience: foco na jornada e experiência no cliente para resultados eficientes”, “Gestão do tempo e produtividade”, “Ética e CSR em franquias”. Para Claudia, o conhecimento do franchising e do mercado de atuação são fundamentais, mas são as habilidades de gestão que possibilitam uma operação eficiente. “Essas habilidades concretizam as promessas de marca com atividades e custos sob controle. Eles conseguem também endereçar grande parte dos desafios cotidianos e sem grandes investimentos”, completou.

Incentivo na ponta

Os consultores de campo têm um papel fundamental nas redes de franquia: acompanhar de perto as operações, orientando franqueados tanto em relação aos modelos da franqueadora, como aspectos de gestão. Para incentivar a formação e atuação desse profissional, a ABF criou o 1° Concurso de Consultoria de Campo, cujo prêmio principal é uma bolsa integral para o MBA Gestão de Franquias em parceria entre ABF e FIA.

O concurso tem quatro fases. Primeiro, o consultor deverá participar de um curso on-line específico com duração de 4 horas. O conteúdo programático contará com tópicos ligados ao papel e à importância do consultor, como criar parcerias de sucesso com o franqueado, ferramentas e técnicas de avaliação de desempenho, além de formas de implementar melhorias e acompanhamento de resultados. O curso será aplicado por José Américo, da Cherto Consultoria.

*A repórter viajou a convite da Associação Brasileira de Franchising (ABF)