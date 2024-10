Ibovespa tem maior alta diária em um mês; dólar se mantém estável

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3) registrou alta de 1,02%, aos 131.212 pontos, no fechamento desta segunda-feira (28/10). Foi o maior avanço diário da bolsa brasileira desde o último dia 26 de setembro, em um dia marcado pelo baixo volume de negociações e pelo aumento da cotação de diversas ações listadas no principal índice da B3.

Com uma agenda vazia no cenário doméstico, os investidores ficaram atentos aos dados do Boletim Focus, divulgado ainda durante a manhã pelo Banco Central, que revelou um novo aumento da projeção de inflação em 2024. Segundo o relatório, os analistas preveem um aumento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acima de 4,5%, que é a meta estabelecida para este ano.

Também houve declarações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, que defendeu novamente a necessidade de um “choque fiscal positivo” para conter o aumento da inflação para 2025. “Se quisermos mesmo ser capazes de diminuir os juros e de viver com juros menores, provavelmente precisaremos estar dispostos a sinalizar para o mercado medidas que serão interpretadas como um choque positivo”, disse Campos Neto, em uma reunião com investidores em Londres, Inglaterra.

Mais tarde, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio da Alvorada, para tratar sobre um possível novo pacote de medidas para equilibrar as contas públicas. A expectativa é que o governo federal busque uma alternativa de corte de despesas para conseguir manter as contas dentro da meta fiscal de deficit zero para 2024 e 2025.

Diante disso, a bolsa brasileira acompanhou o movimento dos principais índices do exterior, com destaque para os norte-americanos, que terminaram o dia em patamar positivo. O S&P 500 encerrou o pregão em alta de 0,27%, enquanto que Dow Jones e Nasdaq avançaram 0,65% e 0,27%, respectivamente. Na Europa, a Euro Stoxx 50 registrou alta de 0,54%.

Entre as ações, a Vale (VALE3) foi destaque, com alta de 1,86% no pregão desta segunda-feira, com o aumento do valor do minério de ferro no Porto de Dalian, na China. O papel que registrou a maior valorização diária foi o da Azul Linhas Aéreas (AZUL4) que cresceu 14% no mesmo dia em que fechou um acordo com credores.

O dólar, em contrapartida, se manteve praticamente estável no final do dia, em relação ao fechamento da última sexta-feira (28/10). Com leve alta de 0,06%, a moeda norte-americana permaneceu cotada a R$ 5,70.